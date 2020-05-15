Москва, , 08:25 — REGNUM По данным на 14 мая, в России проведено более 6,1 млн тестов на новую коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Для желающих сдать анализ в регионах открыто 629 лабораторий — 437 государственных и 85 частных. Кроме того, работают 107 лабораторий Роспотребнадзора.

Главное требование — в случае выявления у граждан нового коронавируса следует обязательно передать информацию в Роспотребнадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, новый коронавирус SARS-CoV-2 практически полностью теряет инфекционную активность при температурах выше +30 градусов.

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