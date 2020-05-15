Туймазинский район, Башкирия, , 08:27 — REGNUM В Башкирии два ребенка были изъяты у женщины, подозреваемой в покушении на убийство новорожденного малыша. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, двух малышей отправили в спецучреждение, а результаты расследования этого дела сотрудники прокуратуры взяли под особый контроль.

Отмечается, что сотрудники надзорного ведомства, дадут оценку работе чиновников, в обязанности которых входит выявление семей, которые находятся в неблагополучной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 14 мая в г. Туймазы в мусорном баке нашли новорожденного мальчика. Вскоре была установлена личность подозреваемой в покушении на убийство матери, у которой было еще два ребенка. Новорожденного обнаружил местный житель. Сейчас малыш находится в больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.

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