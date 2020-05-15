Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 08:23 — REGNUM Прокуратурой Кемеровской области начала проверку после появления информации о нарушении прав медицинских работников в Анжеро-Судженске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В средствах массовой информации опубликованы видеоролики, в которых медицинские работники заявили о нарушении их прав, неполучения положенных выплат и отсутствия достаточных средств индивидуальной защиты, — уточнили в ведомстве. — В связи с этим организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и трудового законодательства».

В прокуратуре подчеркнули, что при выявлении нарушений «будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования».

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