Москва, , 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. Поэтому властям следует предусмотреть определённые меры поддержки. Такое мнение RT высказала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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Она считает, что далеко не все имеют финансовые возможности, чтобы обеспечить себя средствами индивидуальной защиты. В этой связи комитет предложил ввести специальное пособие для жителей России на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии.

«Его размер должен рассчитываться с учётом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчёта минимум одна маска в день, — пояснила Волынец. — Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии».

По мнению главы комитета, в исключительных случаях пособие можно заменить бесплатной выдачей масок и перчаток.

Соответствующая инициатива уже направлена в правительство РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день масочный режим из-за пандемии коронавирусной инфекции действует в большинстве регионов России. Жители городов обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и в транспорте, в противном случае их ждут штрафы.

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Добавим, что Госдума отказалась запрашивать в профильных министерствах информацию о возможности бесплатно выдавать медицинские маски и перчатки на фоне коронавируса. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) считает, что введение обязательного ношения масок и перчаток в регионах воспринимается сегодня как тяжелейшая, даже непосильная ноша для граждан РФ, поэтому СИЗ должны раздаваться бесплатно. Профильный комитет Госдумы по охране здоровья выступил против.

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