Красногорск, , 08:19 — REGNUM Более 9 тыс. поездок к пациентам на такси совершили врачи Подмосковья в рамках проекта «Помощь рядом», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Перевозки организовала компания «Яндекс». Услуга предоставлена 630 врачам из 32 больниц и поликлиник нескольких подмосковных городов — Королёва, Подольска, Жуковского, Дмитрова, Ногинска, Воскресенска, Егорьевска, Каширы, Домодедова, Дубны и Красногорска.