Тунис, , 08:17 — REGNUM Решение об открытии с 15 мая крупных торговых центров и рынков, с обязательным соблюдением всех необходимых санитарных норм, приняли власти Туниса. Об этом 15 мая сообщила министр страны по вопросам крупных проектов Любна Жриби, её слова приводятся на странице президентской канцелярии в соцсети Facebook.

«С пятницы, 15 мая, открываются крупные торговые площадки, еженедельные и животноводческие рынки», — приводятся в сообщении слова министра, которая также уточнила, что работа открывающихся торговых центров будет возможно только при соблюдении всех превентивных мер санитарного характера.

Также она уточнила, что с 18 мая от условий соблюдения карантина будут освобождены граждане страны в возрасте старше 65 лет и дети до 15 лет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 4 мая в Тунисе началось поэтапное смягчение ограничений в сфере экономики и была частично возобновлена работа промышленности, строительства и сферы услуг.