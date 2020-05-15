Биробиджан, , 08:41 — REGNUM Врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн и члены оперативного регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса отправлены на самоизоляцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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13 мая у одного из членов оперативного штаба выявлен коронавирус. Поскольку он накануне контактировал с врио губернатора и другими членами штаба, все они отправлены на самоизоляцию.

Кроме Ростислава Гольдштейна на самоизоляцию отправлен мэр Биробиджана Александр Головатый.

Руководить регионом на период самоизоляции Гольдштейна будет первый зампред ЕАО Дмитрий Братыненко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО 14 мая выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе с начала наблюдений выявлено 218 случаев, вылечены 49 пациентов, умер один.