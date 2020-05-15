15 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Игорь Бекшаев, , 08:11 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

После Пасхи до самой Троицы мы читаем на службах Евангелие от Иоанна. И совсем скоро Церковь отметит память Иоанна Богослова, в память о нем звучат слова из первой главы его Первого послания:

«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение — с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас».

Обратим внимание на особенности его сочинений. Иоанн, один из двенадцати апостолов, является автором нескольких книг, включенных в Новый Завет: одного из четырех Евангелий, трех посланий и Откровения. Прежде, чем примкнул ко Христу, побыл учеником у Иоанна Крестителя. Вместе со своим братом Иаковом часто упоминается во всех четырех Евангелиях, где вместе они зовутся «сыновья Зеведеевы», имея прозвище «сыны громовы» (Мк.3:17), полученное ими от Иисуса. Апостол Иоанн прожил, как считается, долгую жизнь, и единственный из двенадцати умер своей смертью в преклонном возрасте.

Новый Завет был бы не полон без сочинений апостола Иоанна, наиболее значительными из которых являются его Первое послание, Откровение и, конечно, Евангелие. Но если Откровение (Апокалипсис) является произведением из-за своей цельности и последовательности достаточно простым и понятным, лишь исполненным некоторой загадочности, призванной обострять ум, то Евангелие от Иоанна представляется для толкования книгой сложной и местами непонятной. В своем описании жизни Иисуса апостол избегает всех канонов по которым составляются биографии, представляя жизнеописание отдельными, свободными даже от последовательности местами очерками. Картинки в этих очерках выходят яркими, наглядными, но в описании его словно совсем не волнует соотнесение всего происходящее с теми деталями, на которые сам же он и указывает. Подробный анализ Евангелия от Иоанна требует огромного терпения и времени, поэтому приведем лишь один простой пример:

«На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них» (Ин.2:1).

Отмеченная здесь деталь, «третий день», заметим, никак не помогает привязать этот эпизод к общей картине. Это может быть третий день после описанных прежде событий, третий день недели, третий день свадебного торжества. Для полноты описания события — это сущая мелочь, но для исследователя есть до конца неразрешимый вопрос. Ибо в первом случае Иисусу с учениками предстояло пройти не меньше ста километров, чтобы на «третий день» быть уже на свадьбе. А с учетом того, что предание настаивает на том, что браком сочетался апостол Петр (что вполне возможно), то они все вместе с женихом должны были буквально бежать на свадьбу после того, как в предыдущем повествовании все вместе повстречались там, где Иоанн Креститель указал на Иисуса. А, возможно, это просто «вторник», то есть третий день недели.

Но более логичным будет считать, что Иисус пришел на свадьбу, когда праздник длился уже три дня, вино все было выпито, при том, что Мать Его там уже была не первый день. Однако значит знакомство их всех длилось уже значительное время, Мария отправилась на свадьбу задолго до того, как туда подошли Ее Сын с учениками, вероятно, чтобы помочь в организации, ведь именно Она указала на дефицит вина на столе. Но в таком случае не исключено, что рассказ о браке в Кане Галилейской есть просто более подробное изложение того, о чем сказано чуть позже, в главе четвертой: «Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино». Переведенное здесь, как «опять» слово πάλιν, может означать «кроме прочего», «в свой черед». Тогда все вместе объясняет сказанное в последнем стихе главы четвертой, где следом же за этим исцеление сына царедворца названо «вторым чудом», совершенным по возвращению в Галилею: «Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею» (Ин.4:54). Здесь же первое из двух чудес изложено просто кратко: «где претворил воду в вино», в то время как прежде были описаны уже подробности.

Это вполне свойственно Иоанну — нелинейное изложение, так писался и Апокалипсис, в котором события то возвращаются назад, то забегают вперед, создавая картину не последовательную, но зато «объемную». Апостолу важно было изобразить своим описанием событий явленные людям Жизнь и Свет, увиденные им в Иисусе своими глазами, и как свидетеля этого явления, его в меньшей степени интересовала последовательность изложения, но куда больше та атмосфера и те условия в которой свет пробивался к людям, настраивая их на жизнь. И яркие очерки об этой жизни, составленные в его богословское Евангелие, значительно дополнили своими картинами историческую канву происшествий Нового Завета.