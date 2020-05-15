Анадырь, , 08:05 — REGNUM Решение о продлении на территории Чукотского автономного округа ограничительных карантинных мер, введенных из-за пандемии нового коронавируса, принял губернатор региона Роман Копин. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Губернатор Чукотки продлил действие ограничительных мер по коронавирусу до 31 мая», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в нем указывается, что такое решение принято из-за того, что в настоящее время санитарные врачи региона не рекомендовали проводить резкое сокращение или усиление профилактических мер, связанных с угрозой распространения коронавируса.

Также подчеркивается, что скоро в округе настанет навигация, сезон сроке и вахт.

«Продолжаем контролировать прибытие людей», — приводятся в сообщении слова Копина.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Магаданской области за минувшие сутки официально выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.