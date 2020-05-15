Бишкек, , 08:00 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV2 в Киргизии достигло 1111 после подтверждения положительных результатов анализов еще у 29 пациентов, 15 мая сообщает пресс-служба республиканского штаба по борьбе коронавирусной инфекцией.

Кроме того, за сутки в республике скончались двое больных с СOVID-19. Общее количество летальных исходов при данном заболевании составило 14. Еще 745 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая стало известно, что власти Киргизии намерены приобрести у Белоруссии 150 000 комплектов тест-систем, основанных на методе ПЦР, для проведения исследований на коронавирус.

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