Оренбург, , 07:54 — REGNUM В Оренбурге прокуратура скорректировала подход к личному приему граждан в условиях распространения короновирусной инфекции и ввела новый формат общения с горожанами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Вводится новый формат обращения посредством программы Skype. Жители областного центра могут попасть на прием к городскому прокурору посредством обращения по видеозвонку. Прием осуществляется в рабочее время по вторникам и четвергам, в первой половине дня.

Продолжают действовать и традиционные способы обращений — письменные заявления и обращения через сайт прокуратуры Оренбургской области.