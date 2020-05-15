Москва, , 07:51 — REGNUM Предложение ввести дополнительное пособие на приобретение медицинских масок и перчаток в период пандемии коронавирусной инфекции направила правительству РФ руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день», — приводит ее слова RT.

По мнению Волынец, в регионах РФ в настоящее время действует особый масочный режим, когда жителям необходимо надевать медицинские маски и перчатки во время посещения общественных мест. Она считает, что не все жители России располагают достаточными средствами, чтобы регулярно приобретать средства защиты.

В связи с этим НРК предлагает ежемесячно выплачивать такое пособие до окончания пандемии коронавирусной инфекции. В качестве альтернативного варианта Волынец предложила бесплатную выдачу средств индивидуальной защиты гражданам России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о приобретении крупнейшего производителя медицинских масок — «Компании инновационных технологий» властями Москвы. Сообщалось, что сделка была совершена еще в марте 2020 года, когда столичные власти осознали, что городу понадобится значительное количество средств защиты. Сумма договора не раскрывается.

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