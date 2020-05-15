Омск, , 07:49 — REGNUM За минувшие сутки в Омской области подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 мая в областном министерстве здравоохранения.

Это суточный рекорд по числу выявленных случаев в регионе.

Таким образом, всего в Омской области на сегодняшний день коронавирус выявлен у 436 человек.

«Радует статистика по выздоровлению: сегодня выписаны ещё 15 пациентов, и общее число излечившихся теперь составляет 85 человек», — подчеркнули в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области за весь период скончались 11 пациентов с коронавирусом.

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