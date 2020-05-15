Канберра, , 07:49 — REGNUM Сумма в размере 48,1 млн австралийских долларов ($30,9 млн) будет выделена австралийскими властями на меры по охране психического здоровья граждан в условиях пандемии нового коронавируса, 15 мая заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в эфире телеканала 9News.

Средства будут направлены как на оказание непосредственной помощи гражданам, так и на проведение научных исследования в данной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Австралийское статистическое бюро (ABS) распространило информацию о том, что в стране более 590 тысяч человек лишились работы из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.

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