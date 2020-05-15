Магадан, Магаданская область, 15 мая 2020, 07:53 — REGNUM В Магаданской области за минувшие сутки официально выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Всего на наличие коронавирусной инфекции проверено 8897 человек, из них носителей выявлено — 175.
Выписано с выздоровлением — 98, скончались — три пациента.
Как сообщало ИА REGNUM, на 15 мая в Якутии официально зарегистрировано 722 случая заражения коронавирусом, четыре смертельных случая.