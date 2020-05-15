Минск, , 07:33 — REGNUM Белоруссия выходит на плато по числу случаев заражения коронавирусом нового типа, заявила заместитель министра здравоохранения республики Елена Богдан 14 мая в эфире телеканала СТВ.

По ее словам, в последние дни число положительных результатов исследований на коронавирус составляет в среднем где-то около 8,7−9,7% от всего количества тестов.

Богдан подчеркнула, что в Белоруссии отмечается пологий рост случаев инфицирования, а не пикообразный рост. Последний, по мнению замминистра, мог бы вызвать запредельную нагрузку на систему здравоохранения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в республике.

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