Москва, , 07:31 — REGNUM Только восемь из двадцати пациентов с диагностированным заболеванием COVID-19 получили эффект при лечении с использованием плазмы крови выздоровевших, сообщили 15 мая в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) по результатам первого эксперимента.

«Первый опыт лечения гипериммунной плазмой реконвалесцентов в ФНКЦ ФМБА России (30.04 — 06.05.20): число больных — 20, без эффекта — 12, с клиническим эффектом — 8», — говорится в опубликованной ФМБА презентации.

Отмечается, что лечение плазмой не оказало никакого воздействия на пациентов в крайне тяжелом состоянии.

Специалисты ФМБА сообщили также, что противовирусные препараты почти бесполезны в борьбе с тяжелыми формами COVID-19. Например, «Тоцилизумаб» снимает лихорадку, но не помогает при дыхательной недостаточности.

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