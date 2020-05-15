Нью-Дели, , 07:27 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 3967 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные индийского минздрава.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в республике достигло 81 970. Также за 14 мая в Индии от осложнений COVID-19 скончались сто человек.

«К 8 утра (время местное) в стране подтверждено 2649 смертей, связанных с новым коронавирусом», — говорится в заявлении.

При этом с начала пандемии уже выздоровели 27 920 человек. Количество активных случаев к настоящему времени составляет 51 401.

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