Новосибирск, , 07:27 — REGNUM В Новосибирске, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 15 по 18 мая сохранится жаркая погода до +29 °С, местами возможны кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с.

Так, сегодня днём, 15 мая, ожидается до +29 °С, без осадков. Завтра, 16 мая, ночью до +15 °С, днём до +25 °С. Ночью без осадков, днём местами дождь, гроза.

17 мая ночью — до +12 °С, днём до +27 °С, ветер западный 4−9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Ночью небольшой дождь, днём без осадков. 18 мая ночью — до +14 °С, днём до +28 °С, ветер северо-восточный 4−9 м/с. Без осадков.