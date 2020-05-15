Абакан, , 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона.

17 случаев — семейные и служебные контакты, в том числе коронавирус выявлен у четырёх сотрудников Абаканской скорой помощи. Два случая выявлены среди персонала Белоярской районной больницы. Один случай зафиксирован в Черногорской городской больнице, два — в Черногорском центре творчества. Еще восемь человек поступили с признаками респираторной инфекции.

Общее число выздоровевших в Хакасии достигло 177.

Всего в Хакасии по состоянию на 15 мая коронавирус выявлен у 557 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за весь период скончались девять пациентов с коронавирусом.

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