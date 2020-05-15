Нью-Йорк, США, , 07:15 — REGNUM Жители нескольких стран бывшего СССР попросили помощи у российского посольства в США в связи с невозможностью покинуть эту страну из-за введённых там ограничений, заявил 15 мая посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом говорится в сообщении диппредставительства на странице в Facebook.

«Мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», — сказал российский посол.

Антонов добавил, что загрузка самолета, отправленного из Нью-Йорка накануне, стала своеобразным рекордом, поскольку рейсом удалось отправить в Россию 369 граждан. Сейчас, по его словам, российские дипломаты делают всё возможное, чтобы отправить на родину других соотечественников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп ввёл запрет на въезд в страну из европейских стран с 14 марта 2020 года. Возобновление полётов он назвал возможным только после нормализации ситуации с коронавирусом.

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