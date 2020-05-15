Бразилиа, , 07:13 — REGNUM 202 918 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV2 выявлено на территории Бразилии, 14 мая сообщается странице в Twitter бразильского министерства здравоохранения.

Этот показатель вырос за последние 24 часа почти на 14 тысяч, что является антирекордом для страны.

Также в Бразилии зарегистрировано 13 993 летальных исходов от заболевания COVID-19. За сутки от осложнений при данной болезни скончалось 844 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая бразильский эколог Дэвид Лапола заявил, что источником новой пандемии могут стать тропические леса в Амазонии.

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