Берлин, , 07:08 — REGNUM В Германии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа выросло на 913 и достигло 173 152. Об этом свидетельствуют данные берлинского Института имени Роберта Коха.

Также за 14 мая в стране от осложнений COVID-19 скончался 101 человек. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в ФРГ жертвами болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, стали 7824 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии начали изучать влияние коронавируса нового типа на детей и подростков. Ученые намерены выяснить, как часто несовершеннолетние болеют COVID-19, и как у них протекает болезнь.

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