Кемерово, , 07:08 — REGNUM В Кемерове снесли аварийное здание медакадемии, стоящее в Кировском районе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«После обращения губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва в федеральные органы здание было переведено в муниципалитет», — отметили в мэрии города.

Уточняется, что работы на площадке были начаты ещё в ноябре 2019 года. Специалисты разобрали 4-этажную постройку. С территории вывезли более 8000 куб. м строительного мусора.

В ближайшее время начнётся снос недостроенного здания гостиницы и металлического ангара рядом со стадионом «Кировец».