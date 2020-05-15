Каменск-Уральский, Свердловская область, , 06:58 — REGNUM В Каменске-Уральском идёт прокурорская проверка по факту возможного нарушения прав женщины, которая прикована к инвалидной коляске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В надзорное ведомство обратилась сама гражданка. Ранее, 1 октября 2019 года, Синарский райсуд вынес решение по иску прокурора об обеспечении её жильём. Решение вступило в силу 15 января 2020-го. Мэрия выделила ей однокомнатную квартиру.

Однако возникла проблема. Дело в том, что квартира находится на втором этаже, а подъезд и крыльцо не оснащены средствами, которые необходимы для передвижения маломобильных граждан. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.