Москва, , 07:03 — REGNUM Двенадцатый военно-транспортный самолёт Ил-76 Воздушно-космических сил России с военными специалистами и специальной техникой, помогавшими бороться в Италии с пандемией нового коронавируса, приземлился на подмосковном аэродроме «Чкаловский». Об этом 15 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего двумя самолёторейсами, вылетевшими с аэродрома «Виллафранка» города Верона 14 мая, на родину было доставлено 17 военнослужащих и 2 единицы специальной военной техники из состава сводного отряда Минобороны РФ.

Все прибывшие из Италии специалисты проходят термометрическую проверку и иные необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, к 14 мая десятью самолёторейсами на родину были возвращены более 70 военных специалистов из сводного отряда Минобороны России, направленного в Италию для борьбы с эпидемией коронавируса.

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