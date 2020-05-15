Хабаровск, , 06:55 — REGNUM В Хабаровске живёт человек, который 15 лет назад принял решение последовать примеру японских хикикамори (добровольных затворников) и вот уже полтора десятилетия сидит дома. По словам отшельника, о пандемии он узнал совершенно случайно.

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По словам мужчины, 15 из своих 35 лет он почти не покидает свою квартиру. Работает он в сети, а на улицу выходит крайне редко — за продуктами или мусор выбросить пару раз в месяц. О хабаровском затворнике рассказало ИА Хабаров. Тудей.

О пандемии узнал случайно: вышел в магазин, увидел, что все в масках, почитал в интернете и узнал про коронавирус.

Затворник рассказал, что за время пандемии количество заботы в сети у него выросло раз в пять. Он никогда никуда не выезжал из Хабаровска, ему это не интересно. Если он хочет посмотреть на другой город или другую страну, он просто смотрит в сети и ему этого вполне хватает. По словам мужчины, его добровольное затворничество не связано с каким-то недугом — ему просто нравится так жить, он совершенно не понимает своих знакомых по сети, которые сегодня страдают от вынужденной изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в России для прекращения распространения коронавируса введён режим самоизоляции.