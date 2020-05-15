Владивосток, , 07:21 — REGNUM Эпидобстановка в Приморье на данный момент не позволяет снимать ограничения — ежедневно фиксируется рост числа выявляемых заражённых коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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За минувшие сутки 38 административных комиссий составили 258 протоколов о нарушениях санитарных норм в Приморье. В судах рассмотрено уже 82 дела.

Главы муниципалитетов рассказали в ходе заседания оперативного штаба о проверках на территориях в десятках магазинов, предприятий социально-бытового обслуживания, сотнях единиц общественного транспорта и такси.

«Приморье занимает 57-е место в России по заболеваемости среди регионов, однако снижения не наблюдается, идёт рост заболеваемости, поэтому снятие ограничений пока невозможно», — сказала главный санитарный врач региона Татьяна Детковская.

По словам губернатора Олега Кожемяко, все ограничения сохраняются, а в преддверии выходных дней их необходимо даже усилить.

«Пока не можем добиться снижения заболеваемости, поэтому в ближайшие дни необходимо переломить ситуацию, выйти на показатели, когда сможем поэтапно возвращать экономику к нормальной жизни», — добавил глава Приморья.

Кожемяко акцентировал, что особое внимание нужно уделить паркам, скверам, пляжам — они должны быть закрыты, людей там быть не должно.

Как сообщало ИА REGNUM, за 15 мая в Приморье подтверждёно 1110 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Дальнегорске на крупном химическом предприятии выявлен сотрудник с коронавирусом.