Сеул, , 06:40 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории республики достигло 11 018. При этом с начала пандемии уже выздоровел 9821 человек.

Новый очаг заражения связан с посещением одного из зараженных квартала Итхэвон в Сеуле, где много баров и ночных клубов. Уже среди посетителей этих заведений выявили 133 случая заражения коронавирусом.