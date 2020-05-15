Хабаровск, 15 мая 2020, 06:41 — REGNUM Карантин по коронавирусу, ранее введённый в селе Богородское Ульчского района Хабаровского края, снят. По данным медиков, вирус прекратил распространяться, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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В последние дни в Богородском не регистрировалось новых случаев заражения SARS-CoV-2.
Общие меры безопасности — ношение масок, дезинфекционные мероприятия, режим самоизоляции — будут сохранены.
Как сообщало ИА REGNUM, в Богородском, закрытом на карантин из-за коронавируса, заразились медики местной больницы. Одна из них, медсестра, скончалась.