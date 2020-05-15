Улан-Удэ, , 06:32 — REGNUM В Бурятии 70 лиц без определённого места жительства размещены на самоизоляцию в республиканском центре социальной адаптации «Шанс». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам министра социальный защиты региона Татьяны Быковой, на проживание и питание бездомных в мае из резервного фонда правительства выделено 450 тыс. рублей. Ещё столько же будет выделено в июне.

Кроме того, семь женщин, не имеющих дома, размещены на проживание в женском приюте «Надежда», открытом на базе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

«В приюте также действует режим изоляции и принимаются меры по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий», — отметили в правительстве.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что экономический кризис может временно привести к росту числа бездомных в стране.

Читайте также: Число бездомных в России может вырасти в два раза