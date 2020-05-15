Бостон, США, , 06:30 — REGNUM Темпы роста богатства, находящегося в руках женщин, в России в 2016—2019 годах превышали общемировые, говорится в исследовании компании Boston Consulting Group «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии».

Исследователи отмечают, что в среднем по миру темпы роста богатства женщин составляли 6,1%, в то время как аналогичный показатель в России достигал 8,9%.

Сегодня Россия, в соответствии с данными того же исследования, занимает 11-ю строчку (с $320 млрд) среди европейских стран по объему капиталов, сосредоточенных в руках женщин.

Первые места по объёму богатств удерживают Великобритания ($2,8 трлн), Германия ($2,4 трлн), Франция ($2,1 трлн).

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