Мехико, , 06:25 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Мексике увеличилось за сутки на 2409 и составило 42 595, сообщил главный эпидемиолог мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломиа 14 мая в ходе пресс-конференции.

Указанный суточный рост числа случаев заражения является рекордным. При этом в стране проведено 155 932 исследования на коронавирусную инфекцию.

За последние 24 часа от COVID-19 в республике скончалось 257 пациентов. Общее количество летальных исходов при данном заболевании увеличилось до 4477.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Мексике объявили о возобновлении работы нескольких отраслей, деятельность которых была ранее ограничена из-за распространения нового коронавируса.

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