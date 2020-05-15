Курган, 15 мая 2020, 13:20 — REGNUM В Курганской области за сутки зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.
Двое новых носителя коронавируса приехали в Зауралье из Краснодара, четверо — являются медработниками Далматовской Центральной районной больницы.
Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 109 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По выздоровлению выписаны 43 заболевших.