Куньмин, Китай, , 06:17 — REGNUM В общей сложности 560 человек занимаются борьбой с лесным пожаром в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 14 мая агентство Синьхуа.

В число борцов с огнем входят как пожарные, так и работники прочих экстренных служб наряду с добровольцами, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР. Пожар начался примерно в 14:30 по местному времени 14 мая в округе Цзиньнинь столицы региона города Куньмина.

Детали пожара пока не сообщаются, как не сообщается и о масштабах бедствия, которые только предстоит выявить специалистам. Напомним, что буквально в тот же день в провинции Юньнань был потушен другой лесной пожар.

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