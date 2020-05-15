Новосибирск, , 06:19 — REGNUM За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 71 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 мая, в ходе заседания оперативного штаба региона по борьбе с COVID-19, проводимого губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, заявил министр здравоохранения области Константин Хальзов.

По его словам, всего в регионе было выявлено 1 447 случаев заражения новым коронавирусом. В том числе, за последние сутки был лабораторно подтверждён 71 случай. Министр отметил, что к приёму больных с COVID-19 подготовлены три новых госпиталя.

Напомним, в Новосибирской области до 31 мая продлён режим самоизоляции и введён масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты новосибирского управления МЧС РФ начали дезинфекцию скверов и парков города Новосибирска.

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