Челябинск, , 06:14 — REGNUM В Челябинской области отмечен рост числа пневмоний. Об этом первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила на брифинге.

«Нас беспокоит нарастание пневмоний, которые идут по выявленным тестам и результатам КТ», — сказала чиновница.

По её словам, за месяц с небольшим в регионе провели четыре тысячи компьютерных томографий лёгких, и в почти 53% случаях выявилась ковидная пневмония. «И динамика нарастает», — сказала Гехт.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе растёт число граждан с коронавирусом. 15 человек уже скончались.