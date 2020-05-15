Южно-Сахалинск, , 06:13 — REGNUM На Сахалине с момента начала наблюдений выявлено 50 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Четыре новых случая заражения выявлены 15 мая.

Все заражённые изолированы.

Из 50 инфицированных с начала наблюдений 27 человек уже вылечены и выписаны из госпиталей. 23 человека проходят лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в одном из обсерваторов разгорелся скандал: к здоровым людям подселили человека с подозрением на заражение коронавирусом. Всем продлили режим обсервации.