Южно-Сахалинск, 15 мая 2020, 06:13 — REGNUM На Сахалине с момента начала наблюдений выявлено 50 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: Коронавирус в России: героизм медиков и непрерывная борьба — все новости
Четыре новых случая заражения выявлены 15 мая.
Все заражённые изолированы.
Из 50 инфицированных с начала наблюдений 27 человек уже вылечены и выписаны из госпиталей. 23 человека проходят лечение.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в одном из обсерваторов разгорелся скандал: к здоровым людям подселили человека с подозрением на заражение коронавирусом. Всем продлили режим обсервации.