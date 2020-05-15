Кижингинский район, Бурятия, , 06:04 — REGNUM В Кижингинский район Бурятии направят группу специалистов в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, территория района объявлена зоной карантина.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом здесь достигло 172, что превышает средний уровень по другим районам в 7 раз. Из них 22 человека участвовали в религиозных мероприятиях. В круг контактных лиц входит около 700 жителей.

Как отмечается, подобная ситуация сложилась из-за несоблюдения режима самоизоляции местными жителями. В результате на территории района введён карантин на 14 дней, который предусматривает, по словам главного санитарного врача республики Сергея Ханхареева, запрет на въезд и выезд из района. На въездных дорогах будут установлены посты

«Допуск на территорию с особым режимом через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты. Запрет касается также перемещения между населенными пунктами внутри района», — отметил он.

Напомним, ранее пожилая местная жительница, у которой подтвердили COVID-19, скончалась при транспортировке из района в Улан-Удэ. Как сообщало ИА REGNUM, из-за вируса у 83-летней женщины обострились ишемическая болезнь сердца и хронический обструктивный бронхит.

Читайте также: Не довезли: в Бурятии рассказали о шестой умершей пациентке с COVID-19