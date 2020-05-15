Веллингтон, , 06:00 — REGNUM В Новой Зеландии выявили первый за четыре дня случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Сообщается, что новый пациент был выявлен в Окленде. Минздрав связывает случай заражения с очагом заболевания в городе. При этом пациент за два месяца до этого сдавал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Однако позднее наличие инфекции подтвердилось.

«Несмотря на то, что мы считаем этот случай не заразным, это лишь демонстрирует, что мы должны быть начеку», — заявила главный санитарный врач Новой Зеландии Эшли Блумфилд.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Новой Зеландии был отменен режим чрезвычайного положения. Кроме того, ряд карантинных ограничений в стране был значительно ослаблен.

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