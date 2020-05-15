Якутск, , 06:09 — REGNUM За минувшие сутки в Якутии зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего на 15 мая в Якутске выявлено 27 новых носителей коронавируса, четыре — в Оймяконском районе, три — в Ленском районе и один в Нерюнгри. Семь человек находится в тяжелом состоянии.

Из больниц 14 мая выписали 36 пациентов, 27 — в Якутске, шесть — в Алдане, два — в Сунтарском районе и один — в Нерюнгри. За весь период выздоровели 211 человек.

На 15 мая в Якутии официально зарегистрировано 722 случая заражения коронавирусом, четыре смертельных случая.

По мнению главы Якутии Айсена Николаева, республика выходит на плато по коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в одном из обсерваторов к здоровым людям, которым вскоре предстояла выписка, подселили человека с подозрением на заражение коронавирусом. В итоге всем, находящимся в обсерваторе, продлили режим изоляции. По словам сахалинцев, в пункте изоляции очень плохие условия содержания.