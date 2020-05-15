Южно-Сахалинск, , 05:59 — REGNUM Власти Сахалина ввели цифровые пропуска для прибывающих на остров людей, для того, чтобы не платить за обсервацию, такое мнение высказало региональное ИА Сахалин. Инфо. Издание отметило, что ежедневные штрафы по 30 тысяч рублей за неоформленный цифровой пропуск, введённые островными властями, заведомо незаконны.

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«Дело в том, что власти не хотят платить за обсервацию людей, которые приезжают на работу. Несмотря на все декларации о поддержке бизнеса. Ранее власти заявили, что пребывание работников в обсервации должен оплачивать сам бизнес», — сообщило издание.

Также отмечено, что работодатели, которые в условиях пандемии испытывают трудности, хитрят и не объявляются как принимающая сторона.

За нарушение режима цифровых пропусков на Сахалине введен штраф в размере 30 тыс. рублей за каждый день без пропуска. Издание отмечает, что подобные меры заведомо незаконны.

При этом всё чаще звучит вопрос: зачем нанимать на путину вахтовиков со всей страны, если вполне можно найти работников из числа местного населения. В социальных сетях жители высказывают большие сомнения в низких показателях безработицы, которые приводят островные власти. Люди пишут, что на деле безработных больше в разы и многие с радостью бы поработали на путине, но местных туда не нанимают.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из обсерваторов Сахалина разгорелся скандал: к здоровым людям подселили человека с подозрением на заражение коронавирусом. Всем продлили режим изоляции.