Москва, , 05:50 — REGNUM В пятницу, 15 мая, в Москве будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +13… +15 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 16 мая в Москве будет переменная облачность, без осадков, +3… +5 °С.

Ветер северо-западный, западный (ночью юго-западный) 5−11 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +10… +15 °С днём и 0… +5 °С ночью. Местами заморозки −2… −1°С.

В субботу, 16 мая, днём в столице ожидается +15… +17 °С. По области +12… +17 °С. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °С. Местами небольшой дождь. Местами порывистый ветер до 15−18 м/с.