Пекин, , 05:39 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового «импортного» случая COVID-19, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

По данным национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число таких «импортных», то есть привнесённых из-за рубежа случаев COVID-19 в Китае на данный момент составляет 1692 за все время эпидемии.

Однако, один новый случаев подозрение на «импортный» коронавирус имеется у прилетевшего в Шанхай гражданина Китая из-за рубежа. Из общего числа «импортных» заболевших 1646 человек были выписаны по выздоровлению и еще 46 остаются госпитализированными. Среди них трое — в тяжелом состоянии. Смертей нет.