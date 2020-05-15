15 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Несмотря на то, что в 2019 году нашумевшее дело «о китовой тюрьме» завершилось освобождением из неволи 31 белухи, у истории есть продолжение.

Анастасия Степанова, , 05:39 — REGNUM Громкое и скандальное дело о «китовой тюрьме» началось в 2018 году на Дальнем Востоке, а продолжилось в 2020 году в Сибири. Прокурор пытается вызволить «из незаконного владения шесть живых особей моржей». Иск слушается в новосибирском арбитраже. ИА REGNUM выяснило некоторое подробности спора.

Фрагмент лежбища моржей на мысе Кожевникова Андрей Шапран © ИА REGNUM

Предыстория

В 2018 году в бухте Средняя в Приморском крае была обнаружена «китовая тюрьма», в которой содержали 11 детёнышей косаток и 90 белух. Сообщалось, что выловили их незаконно и планировало продать в Китай. Общественный резонанс, скандал, поднятый экологами, позволили начать спасательную операцию. Уже в ноябре 2019 года часть белух была выпущена на свободу в бухте Успения.

Компании, которые незаконно выловили белух и косаток, выплатили в бюджет страны свыше 65 млн рублей штрафа. Среди плательщиков — «Белый кит», «Сочинский дельфинарий», «Афалина» и «Океанариум ДВ». Компании «прописаны» в Приморском, Хабаровском краях и Новосибирской области.

А что с моржами?

Моржей, также обнаруженных в «тюрьме», продали в Крым, куда они отправились по договору купли-продажи, заключённому между продавцами — компаниями «Сочинский дельфинарий» и «Океанариум ДВ» и покупателем — ООО «Акватория».

В декабре 2019 года стало известно, что у прокурора снова возникли вопросы к бухте Средняя. Экологи пожаловались, что в ней в ужасных условиях содержатся шесть детёнышей моржей, а из бассейнов, где они живут, постоянно доносятся душераздирающие крики.

Судебные претензии прокурора

В середине апреля 2020 года амурская бассейновая природоохранная прокуратура обратилась с иском к ООО «Акватория» и ООО «Акватория+"в арбитраж Новосибирской области, «настаивая на истребовании из незаконного владения ответчиков шести живых особей моржей» и «передаче их в собственности Российской Федерации». Одновременно с этим было подано заявление «о применении срочных мер по обеспечению иска в виде наложения ареста». Требование об аресте было удовлетворено, но ответчик 12 мая 2020 года подал ходатайство об отмене обеспечения. По этому вопросу заседание назначено на 18 мая 2020 года.

Третьими лицами в деле участвуют ООО «Сочинский дельфинарий» и ООО «Океанариум ДВ», продавшие моржей ответчикам. Иные лица — прокуратура Новосибирской области, Управление ФССП по Республике Крым.

Об ответчиках

Ответчиками в деле являются новосибирское ООО «Акватория» и ялтинское ООО «Акватория+».

Первая компания учреждена в Новосибирске для создания ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков в апреле 2011 года. В обществе с уставным капиталом 40 тыс. рублей работают около 100 человек. Директор и владелец 15% — Андрей Печенкин. Среди совладельцев также Кирилл Михайлов (доля в 39,6%), Владимир Фролов (15,4%), Валерий Кокорин (30%). Печенкин является владельцем долей как минимум в 15 компаниях Новосибирской области, включая ряд строительных. Фролов, который имеет доли в девяти компаниях Москвы, Приморского края, Московской области и Крыма, вошёл в состав совладельцев в апреле 2017 года. Из состава участников вышла Алена Михайлова.

Примечательно: Фролов — единственный владелец компании «Белый кит», чьи данные совпадают с данными плательщика штрафа за незаконный вылов биоресурсов, и которая является фигурантом скандала о «китовой тюрьме».

Бизнес Валерия Кокорина сконцентирован в основном в Новосибирской и Омской областях, Краснодарском крае. Он имеет доли в «Омском автобусном заводе», сочинском санатории «Родина», омском агропарке «Черёмушки», ООО «Питомник Сибири» и других компаниях.

Любопытно, что данные бизнесмена Кокорина совпадают с данными депутатам Омского Заксобрания, который с 2016 года является членом комитета по законодательству и местному самоуправлению и комитета финансовой и бюджетной политики.

Интересна также и личность четвёртого владельца «Акватории» — Кирилла Михайлова. Он занимал должность председателя правления московской ассоциации по координации деятельности в области защиты и сохранения морских млекопитающих, которая существовала с 2014 по февраль 2018 год. А среди участников ассоциации отметились уже знакомые нам «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Афалина» и «Сочинский дельфинарий». Помимо этого, Михайлов — владелец нескольких компаний в том числе в Крыму, а также владелец ООО «Сочинский дельфинарий», которое выступало продавцом шести моржат. То есть, выходит, что продал сам себе?

Компания «Акватория» ещё в июле 2018 года получила от мэрии в аренду до 23 июля 2067 года земельный участок площадью 29 828 кв. м на улице Жуковского, 100/3 для эксплуатации дельфинария, зимнего павильона для мелких обезьян и пингвинов, павильона для жирафов, летнего кафе. В 2019 году мэрия была вынуждена взыскивать арендный долг за землю через суд, так как ответчик посчитал, что ему неверно считали размер платежа. Иск был удовлетворён частично и с «Акватории» взыскали задолженность в сумме 27 301 рубль 2 копейки, неустойку в сумме 523 рубля 52 копейки.

Второй ответчик — «Акватория+» создано в Ялте в июле 2010 года для работы в сфере зрелищ. Компания имеет уставный капитал — 7,22 млн рублей, директор и владелец 76% доли — Альберт Куршутов. Оставшаяся доля принадлежит ООО «Дельта-Нафта», которой владеют на 32,4% всё тот Михайлов и на 12,6% уже известный нам Фролов. Оставшиеся доли за Ксенией Дорофеевой (владелицей охотничьего клуба «Кермен» в Крыму, который работает в сфере отлова и отстрела диких животных) и ООО «Компания Борис».

Альберт Куршутов — президент футбольного клуба в Крыму, а также депутат Ялтинского городского совета. Он возглавляет комитет по градостроительству, земельным и имущественным отношениям. В 2015 году также Куршутов стал членом экспертно-консультативного совета при главе Крыма.

Уже в понедельник, 18 мая 2020 года, суд должен решить судьбу моржат. На этот день назначено рассмотрение иска прокурора об истребовании животных в собственность государства.