Ухань, Китай, , 05:33 — REGNUM Ни одного нового случая заболевания COVID-19 не выявлено в провинции Хубэй в центральной части Китая, которая ранее считалась эпицентром эпидемии, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

На текущий момент в больницах провинции продолжают оставаться еще шесть пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Все они приходятся на столицу провинции город Ухань. Один человек находится в тяжелом и еще один — в критическом состоянии.

Всего в регионе имеется 492 бессимптомных случая инфицирования после того, как 91 человек был снят с карантина. Общее число заболевших в регионе достигло 68 134 человек, включая 50 339 человек — в столице городе Ухане. Общее число погибших в провинции составило 4512 человек, включая 3869 человек в Ухане.