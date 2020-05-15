Оттава, , 05:32 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Канаде достигло 73 401, сообщает пресс-служба канадского минздрава.

Также от осложнений COVID-19 в Канаде с начала пандемии скончались 5472 человека. При этом наиболее пострадавшими от коронавирусной инфекции в стране являются провинции Квебек и Онтарио. На них приходится большая часть всех выявленных случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая стало известно о 72 278 случаях заражения новым коронавирусом на территории Канады.

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