Пекин, , 05:29 — REGNUM Госпитали Китая за сутки покинули еще 14 человек, благополучно переболевших COVID-19, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

По данным национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 78 209 человек переболели COVID-19 на материковой части Китая за все время эпидемии. Общее число зафиксированных случаев заболевания достигло 82 933, включая 4633 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае выявлено еще четыре случая новой коронавирусной инфекции. Все они приходятся на провинцию Цзилинь на северо-востоке страны, где ранее был подтвержден кластерный случай заражения.