Гонконг, Китай, , 05:25 — REGNUM Власти Китая сообщили свежие данные заболеваемости COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг всего подтвержден 1051 случай заболевания COVID-19 за все время эпидемии, включая четырех погибших и 1009 выздоровевших.

В САР Макао имеется 45 подтвержденных случаев, среди которых погибших нет. Выздоровели уже 43 человека. На Тайване имеется 440 заболевших новой коронавирусной инфекцией, включая семь смертей. Больницы острова покинули уже 383 человека.

На материковой части Китая общее число заболевших COVID-19 достигло 82 933 человек, из которых 91 продолжает оставаться в больницах страны и 78 209 человек их покинули. От инфекции скончалось 4633 человека по всей стране.