Улан-Удэ, , 05:25 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 865. Большая часть случаев зарегистрирована в Улан-Удэ — 543.

«Из 41 новых случаев COVID-19: 7 чел. прибыли из других регионов, 22 чел. — из числа контактных в Баунтовском районе, 6 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 6 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — добавили в штабе.

К настоящему времени 259 человек уже выписаны из больниц с выздоровлением. В стационарах продолжают лечиться 323 пациента, из них 14 находятся в реанимации. Ещё 269 заражённых размещены в пансионате.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть пациентов с коронавирусом к настоящему времени скончались. По данным оперштаба, у всех были тяжёлые сопутствующие патологии.

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